الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في مدينة أم درمان الأربعاء، بحسب شهود عيان بعد مشاركة المئات في تجمع في العاصمة لدعم الرئيس عمر البشير.

وقام نحو 300 متظاهر يهتفون “حرية، سلام، عدالة” بإغلاق طريق رئيسي في أم درمان، إلا أن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أضاف الشهود.

ويعتبر التجمع المؤيد للبشير الذي عقد في وقت سابق من الاربعاء، الأول منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في أنحاء السودان الشهر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية