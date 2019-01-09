انهيارات تقطع طرقا في الشوف

أدت كثافة المتساقطات في الشوف الى حدوث انهيارات عدة على الطرق الرئيسية والفرعية وزحل للاتربة والصخور، الأمر الذي حال دون مرور السيارات في بعض الاماكن، لا سيما منها طريق كفرنبرخ الفوارة بريح اثر سقوط صخور ضخمة في وسط الطريق وانجرافات على الطريق نفسه.

وكذلك، حصل انهيار على طريق بلدة حارة جندل الرئيسي، أعاق المرور باتجاه قرى المنطقة قبل قيام البلدية بإعادة فتحها.

وطالبت بلديات في الشوف الاعلى وزارة الأشغال العامة ب”إيلاء مركز جرف الثلوج في معاصر الشوف الاهتمام اللازم بالحاجات لقيامه بالدور المنوط به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام