ليبرمان: حكومة نتنياهو بغزة فشلت واستسلمت وقدمت انتصارا لحماس

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إن سياسة حكومة الاحتلال التي يترّأسها بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة فشلت، وتابع أن “إسرائيل استسلمت وقدّمت انتصارًا لحماس في آخر جولة تصعيد”، بحسب تعبيره.

وهاجم ليبرمان في حديث له الاربعاء حكومة نتنياهو، وقال إن “إسرائيل استسلمت للارهاب، والحكومة منحت حصانة لقادته الذين يدعون إلى قتلنا وليسوا خائفين من أي شيء”، وتابع “عندما يطلق علينا 500 صاروخ ونقبل بوقف إطلاق النار مع حماس في ظل شروطهم وبعد كل شيء حصلوا عليه أيضا رأينا صواريخ وطائرة بها متفجرات والاحتكاك على حدود غزة ودعوات يومية لقتلنا”.

وأضاف ليبرمان “هم يزيدون الميزانيات للجناح العسكري ونحن نمول الإرهاب ضد أنفسنا”، وتابع “هذه هي مسؤولية القيادة السياسية لقد فشل رئيس الوزراء والكابينت في اتخاذ القرارات المتعلقة بغزة”، مدعيا “أنا لم أتشبث بكرسي الوزارة وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية