الأشغال الشاقة المؤبدة لمتهم بالقتال ضد الجيشين اللبناني والسوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2019 - 19:42

الأشغال الشاقة المؤبدة لمتهم بالقتال ضد الجيشين اللبناني والسوري

منذ 45 mins 9 January، 2019
المحكمة العسكرية في لبنان
لبنان

أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق السوري الفار من وجه العدالة فرزات الحالوش، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه، بعدما أدانته بالانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي، والقتال في صفوفه ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، وضد الجيش السوري في سوريا.

وقضت المحكمة بسجن السوري الموقوف محمد الحالوش سنة واحدة، بجرم التدخل بالأعمال الإرهابية، عن طريق تزويد الإرهابيين بمواد غذائية ولوجستية، ومساعدتهم في أعمالهم الجرمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة