الأشغال الشاقة المؤبدة لمتهم بالقتال ضد الجيشين اللبناني والسوري

أنزلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق السوري الفار من وجه العدالة فرزات الحالوش، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه، بعدما أدانته بالانتماء الى تنظيم “داعش” الإرهابي، والقتال في صفوفه ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، وضد الجيش السوري في سوريا.

وقضت المحكمة بسجن السوري الموقوف محمد الحالوش سنة واحدة، بجرم التدخل بالأعمال الإرهابية، عن طريق تزويد الإرهابيين بمواد غذائية ولوجستية، ومساعدتهم في أعمالهم الجرمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام