النائب أنور الخليل: ندعو لاتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة الشقيقة سوريا إلى جامعة الدول العربية (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2019 - 19:42

النائب أنور الخليل: ندعو لاتخاذ الخطوات الكفيلة بعودة الشقيقة سوريا إلى جامعة الدول العربية (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 56 mins 9 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة