نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك: 10 ملايين يمني على شفا المجاعة وأكثر من 3 ملايين نزحوا عن مدنهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 17:50

نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك: 10 ملايين يمني على شفا المجاعة وأكثر من 3 ملايين نزحوا عن مدنهم

منذ 8 mins 9 January، 2019
أخبار موقع المنار

 

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