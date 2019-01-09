المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” يقدم تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطبيق اتفاق السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 17:50

المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” يقدم تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطبيق اتفاق السويد

منذ 25 mins 9 January، 2019
أخبار موقع المنار

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