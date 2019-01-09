تدمير آلية عسكرية بقذائف المدفعية شرق جبل الدود بجيزان وقنص جندي سعودي في موقع مشعل (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 17:50
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تدمير آلية عسكرية بقذائف المدفعية شرق جبل الدود بجيزان وقنص جندي سعودي في موقع مشعل (وسائل اعلام يمنية)
منذ 39 mins
9 January، 2019
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