تدمير آلية عسكرية بقذائف المدفعية شرق جبل الدود بجيزان وقنص جندي سعودي في موقع مشعل (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 17:50

تدمير آلية عسكرية بقذائف المدفعية شرق جبل الدود بجيزان وقنص جندي سعودي في موقع مشعل (وسائل اعلام يمنية)

منذ 39 mins 9 January، 2019
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