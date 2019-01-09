مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بصنعاء: الوزارة منحت بالأمس 56 تأشيرة دخول بينها 25 لبرنامج الغذاء العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 15:48

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بصنعاء: الوزارة منحت بالأمس 56 تأشيرة دخول بينها 25 لبرنامج الغذاء العالمي

منذ 10 mins 9 January، 2019
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