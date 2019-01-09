العميد شريف: المقاومة في ذروة استعدادها لمواجهة هجمات العدو الصهيوني

أكد مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، ان المقاومة في فلسطين ولبنان في ذروة استعدادها لمواجهة هجمات الصهاينة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف قال في تصريح له ان الكيان الصهيوني بإعتراف العدو والصديق هو في اسوء حالاته وان المقاومة في فلسطين ولبنان في ذروة استعدادها لمواجهة هجمات الصهاينة وانهاء الوجود المشين لهذا الكيان المزيف والمجرم.

ونوه مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية الى ان هذا الكلام ليس شعاراً بل حقيقة بكل المقاييس وهو امر يذعن به داعموا الكيان الصهيوني والصهاينة.

وأضاف، كان الكيان الصهيوني يتبجح في الماضي بأنه اذا اجتمعت الجيوش العربية لن يتمكنوا من هزيمته ولكن المقاومة غيرت الاوضاع بحيث غزة لوحدها وليس الدول العربية أجبرت الكيان الصهيوني على الاستغاثة في اقل من 48 ساعة.

ولفت العميد شريف الى ان الامريكان لم يحققوا شيئاً في سوريا والعراق رغم انفاقهم المليارات، قائلا، هناك حقيقة اليوم في المنطقة وهي ان أي بلد مدعوم من قبل امريكا لايمكنه فعل شي امام المقاومة وصحوة الشعوب، والمثال البارز على ذلك نظام آل سعود فالحقيقة بالرغم من الدعم الامريكي بانت خلال العدوان على اليمن.

المصدر: وكالة تسنيم