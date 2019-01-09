رئيس وزراء ايطاليا السابق لـ”تسنيم”: ينبغي ان نصر على علاقات اقتصادية جيدة مع ايران

أكد رئيس وزراء ايطاليا السابق “باولو جينتيلوني”، نحن نناقش مواقف امريكا بشكل جدي لكننا بحاجة الى سياسة مستقلة عن أمريكا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس وزراء ايطاليا الاسبق “باولو جينتيلوني” الذي يشارك في “حوار ريسينا Raisina” في نيودلهي، التقى بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وبحث معه قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذا اللقاء أعرب رئيس وزراء ايطاليا السابق في تصريح لمراسل وكالة تسنيم عن سعادته للقاء ظريف، قائلا، نحن صديقان قديمان وأكون مسروراً دائما باللقاء معه، بحثنا خلال هذا اللقاء العلاقات بين ايران وأوروبا، وأنا متفائل بتكامل إيجابي لهذه العلاقات.

وحول التجارة بين ايران وايطاليا بغير الدولار، قال “باولو جينتيلوني”، ينبغي ان نصر على علاقات اقتصادية جيدة مع ايران، هذا تعهد تاريخي لبلادي، أمل بأن تسمح لنا الظروف الدولية الاستمرار بهذا العمل.

وبشأن امكانية تأثير الضغوط الامريكية على العلاقات بين ايطاليا وايران، قال رئيس وزراء ايطاليا السابق، نحن نناقش مواقف امريكا بشكل جدي لكننا بحاجة الى سياسة مستقلة عن أمريكا.

المصدر: وكالة تسنيم