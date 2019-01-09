قاسمي: الاجراء الاوروبي ضد ايران مؤشر على عدم صدقهم في محاربة الارهاب

اكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان الاجراء الاوروبي ضد ايران مؤشر على عدم صدقهم في محاربة الارهاب.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن بهرام قاسمي، دان القرار غير المنطقي والمستغرب من قبل الاتحاد الاوروبي والذي فرض حظراً على عدد من الايرانيين بناء على اتهامات باطلة ولا اساس لها، معتبرا هذا الاجراء مؤشرا على عدم صدق الدول الاوروبية في محاربة الارهاب.

واضاف، ان الاتحاد الاوروبي بدلا من وضع الجماعات الارهابية والمجرمة كمنافقي خلق والاحوازية في قائمة عقوباتهم تركوهم احراراً في ممارساتهم غير الانسانية والارهابية بل انهم يقدمون الدعم لهم، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي هي حاملة لواء محاربة الارهاب في المنطقة واوروبا مدينة لها، تتعرض للاتهام.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ خطوات مناسبة رداً على هذا الاجراء وفي اطار الرد بالمثل.

المصدر: وكالة فارس