عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لاطقم وافراد من مسلحي تحالف العدوان السعودي في قانية بالبيضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 15:48
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الإمام السيد علي الخامنئي: بعض الرؤساء الأميركيين يوحون بأنهم مجانين لكنني أرى أنهم حمقى من الطراز الأول
الإمام الخامنئي: واشنطن راهنت على القضاء على الثورة الإسلامية بعد 5 إلى 6 أشهر من الحظر الذي فرضته عليها بداية انتصارها
الإمام الخامنئي: أحد المسؤولين الأميركيين أعرب خلال اجتماع لعدد من الإرهابيين عن أمله بالاحتفال بكريسمس 2019 بطهران
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نعمل على تحقيق توافق تام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة
الرئيس عون: بعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول عملية التشكيل لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل
الرئيس عون: إننا نخشى أن يكون الإصرار على بقاء النازحين في لبنان مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطيبق القرار 1701 والعدو الإسرائيلي يخرق سيادتنا بمعدل 150 خرقاً شهرياً برا وجوا وبحرا
الأمن العام اللبناني: توقيف خلية تابعة لتنظيم "داعش" في عرسال كانت تخطط لأعمال تفجير تستهدف الجيش
مصلحة الارصاد الجوية: طقس اليوم غائم مصحوب بأمطار متفرقة غزيرة أحياناً مع تساقط للثلوج على ارتفاعات منخفضة
قوى الأمن الداخلي: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي
مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تجريف في منطقة متنازع عليها بين بلدة العديسة ومستعمرة "مسكفعام"
مراسل المنار: انتشار للجيش اللبناني مقابل الأشغال الإسرائيلية واليونيفيل تجري اتصالات من أجل عدم توتر الموقف
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية
قوات العدو الصهيوني تقتحم مدينة رام الله وتصادر تسجيلات كاميرات المراقبة من بعض المحال التجارية
الجيش السوري ينفذ عمليات دقيقة على محاور المجموعات المسلحة في اللطامنة بريف حماة الشمالي ويوقع اصابات مباشرة بصفوفها
القيادي في حركة حماس خليل الحية: مصر طلبت منا استلام معبر رفح في الوقت الراهن ونحن ليس لدينا مشكل أن تشرف الفصائل عليه
وزير الخارجية التركي: ندعم وحدة أراضي وحدود سوريا ولن نتردد أبدا في اتخاذ الخطوات الضرورية شرق الفرات
نائب وزير الخارجية الروسي: من الصعب جداً تخيل انسحاب الولايات المتحدة بالكامل من سوريا في الوقت الراهن
مجلس الأمن يبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة ارسال بعثة مراقبين دوليين الى اليمن للإشراف على احترام اتفاق استكهولم
مصادر يمنية: عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لقوى العدوان في جبهة قانية بالبيضاء
مصادر يمنية: مصرع وجرح عدد من قوى العدوان إثر انكسار زحفهم على عدّة تباب شرق جبل جحفان بجيزان
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية هجومية على مواقع لقوى العدوان شرق جبل النار قبالة جيزان
وزير الخارجية الأميركي: نؤيد قرار الاتحاد الأوروبي شرعنة العقوبات ضد إيران لـ" التآمر على القتل في أورروبا"
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: احتضان الأوروبيين للإرهابيين يجعلهم شركاء لهم في جرائمهم
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: واشنطن تحاربنا أمنيا واقتصاديا وسياسيا في العلن لكنها بالأساس تستهدف مبادئنا
رئيسة مجلس النواب الأميركي تتهم ترامب باحتجاز الأميركيين رهائن بسبب الإغلاق الحكومي للإدارات الفدرالية منذ نحو أسبوعين
عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لاطقم وافراد من مسلحي تحالف العدوان السعودي في قانية بالبيضاء
منذ 28 mins
9 January، 2019
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