عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لاطقم وافراد من مسلحي تحالف العدوان السعودي في قانية بالبيضاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2019 - 15:48

عملية مشتركة بين سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لاطقم وافراد من مسلحي تحالف العدوان السعودي في قانية بالبيضاء

منذ 28 mins 9 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة