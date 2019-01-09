فنيش بعد اجتماع لجنة الشباب والرياضة: نأمل أن يحقق منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم انجازا كبيرا

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والنواب: فادي علامة، سامي فتفت، عثمان علم الدين ، سليم الخوري، هاغوب ترزيان، امين شري ونواف الموسوي. كما حضر مستشار وزير الشباب والرياضة علي برو.

وقال النائب أبي رميا بعد اللقاء: “عقدت لجنة الشباب والرياضة لقاء مع وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وخصص اللقاء لدراسة التقرير عن اعمال وزارة الشباب والرياضة لعام 2018 وقدم الوزير هذا التقرير. وأحب أن أشكر، باسم اللجنة، العمل المنهجي والعلمي الذي انجز في وزارة الشباب والرياضة منذ ان تبوأ معالي الوزير هذا الموقع الوزاري والذي تعاطى مع الاتحادات الرياضية والنوادي الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية بشفافية مطلقة وبعدالة. هذا ما احببت ان اقوله رسميا باسم اللجنة لانه لاول مرة تعقد اجتماعات مماثلة مع الوزير فنيش ويعطينا هذا التقرير المفصل”.

أضاف: “نتمنى أن يمتثل الجميع بهذا النموذج الراقي والعلمي بكل الوزارات والادارات العامة، هذا التقرير سيكون موضع لقاء اعلامي بين الوزير والاعلاميين الرياضيين، ونحن نثني على كل النشاطات والانجازات التي تحققت في الوزارة، على صعيد المساهمات والمساعدات المالية للاتحادات والنوادي والجمعيات والبلديات، بالاضافة الى الاعمال التشريعية التي حصلت خلال هذه الفترة. واليوم تزامن اجتماع اللجنة مع المباراة الاولى للمنتخب اللبناني لكرة القدم بالمشاركة ببطولة آسيا ولديه اليوم مباراة ضد قطر والرسالة التي نرغب ان نوجهها من خلال ما قمنا به اي ارتداء رداء المنتخب اللبناني، انه في ظل العاصفة التي نعيشها والعواصف السياسية التي نمر بها، هناك بارقة أمل من خلال الشمس التي نأمل أن تسطع اليوم على ملعب أبو ظبي من خلال الفوز الذي ننتظره كشعب لبناني من منتخبنا الوطني”.

وختم: “مرة جديدة تبرهن الرياضة انها القاسم والجامع المشترك للبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية. عيشونا الحلم يا رجال الارز في ابو ظبي والشعب اللبناني وراءكم. هذه رسالة ايجابية من قبلنا كلجنة شباب ورياضة وكل لبنان معكم”.

أما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال: “أريد أن أشيد بالتعاون الذي كان قائما بين اللجنة التي يترأسها النائب سيمون ابي رميا وما عرضه حول التقرير هو امر واجب ان يقدم كل وزير جردة عمل لما قام به وان يكون الامر متاحا للمتابعين من المواطنين والنواب للاطلاع على ما قامت به اي وزارة، إنه واجب قمنا به، وما قمنا به في الوزارة معروض على موقع وزارة الشباب والرياضة وكان متاحا امام وسائل الاعلام، ويمكن ان نعرضه بعد في المرحلة المقبلة. حصيلة ما انجزناه اثناء تولي وزارة الشباب والرياضة خلال هذين العامين واستفيد من المناسبة، باعتبار ان منتخبنا الوطني يخوض منافسات بمشاركته في كأس آسيا”.

أضاف: “لقد حقق المنتحب إنجازا كبيرا للوصول الى التصفية النهائية، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب لبنان لكرة القدم الى المرحلة النهائية للتصفيات وهذا دليل للجهد الذي بذله اللاعبون والروح الوطنية التي تجمعهم ومعرفتهم بأهمية ما يحققونه من انجاز لمصلحة الوطن. ونعبر لهؤلاء اللاعبين والاداريين وللاتحاد عن تقديرنا وشكرنا ونوجه التحية لهم. اليوم في اللجنة خصصنا جزءا من الوقت للتعبير عن هذا الدعم واؤكد ان كل انجاز يتحقق سيكون للفريق بالاضافة الى دعمنا المعنوي، سيكون هناك مكافأة للاعبين وللاداريين، والدعم المادي ضروري لكن رهاننا على الحوافز المعنوية التي يحملها اعضاء الفريق والذين عبروا فيها عن الروح العالية من المسؤولية”.

وختم: “أعتقد أن هذه الروح تجعلنا نأمل في أن يحقق فريقنا ومنتخبنا الوطني الانجازات التي ينتظرها كل لبنان، شعبا وحكومة ونوابا، فعلى الرغم مما نمر به من مشكلات وازمات، الرياضة تجمعنا، والدليل، هذا الموقف الوطني. كل لبناني يتطلع وينظر بالامل والتأييد والدعم والدعاء للفريق ان يحقق ما يصبو اليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام