توجيه التهمة إلى مشتبه فيه جديد موقوف في بلجيكا على خلفية اعتداءات باريس عام 2015

وجهت التهمة في نهاية كانون الأول في بلجيكا إلى رجل للاشتباه بأنه زود المقاتلين الذين شنوا هجمات باريس في 13 تشرين الثاني 2015، وأودع السجن، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية اليوم تأكيدا لمعلومات صحافية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان دويس “لوكالة فرانس برس” أن “المشتبه به الجديد في هذه الاعتداءات التي أعد القسم الأكبر منها في بلجيكا وأوقعت 130 قتيلا ولا سيما في قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، اعتقل قبل عيد الميلاد ويشتبه بضلوعه في تأمين بنادق الكلاشنيكوف لمنفذي الاعتداءات”.

المصدر: الوكالة الفرنسية