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January 9 2019 - 13:42

النائب مراد نقلا عن بري: لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون سوريا

منذ 8 mins 9 January، 2019
عبد الرحيم مراد
لبنان

نقل النائب عبد الرحيم مراد عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه في عين التينة، أنه “لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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