النائب مراد نقلا عن بري: لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون سوريا

نقل النائب عبد الرحيم مراد عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه في عين التينة، أنه “لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا”.
المصدر: الوكالة الوطنية
نقل النائب عبد الرحيم مراد عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه في عين التينة، أنه “لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا”.
المصدر: الوكالة الوطنية
اقام تجمع شباب من هونين حفل غداء تكريمي في فندق الكورال بيتش على شرف رئيس الجامعة اللبنانية الدولية النائب عبد الرحيم مراد احتفاءً بفوزه في الانتخابات. حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والفعاليات الحزبية والعلمية من أبرزها الوزير حسين الحاج حسن والنواب علي فياض، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، محمد خواجة، ...