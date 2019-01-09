النائب مراد نقلا عن بري: لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون سوريا

تجمع “شباب من هونين” يكرّم النائب عبد الرحيم مراد

اقام تجمع شباب من هونين حفل غداء تكريمي في فندق الكورال بيتش على شرف رئيس الجامعة اللبنانية الدولية النائب عبد الرحيم مراد احتفاءً بفوزه في الانتخابات. حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والفعاليات الحزبية والعلمية من أبرزها الوزير حسين الحاج حسن والنواب علي فياض، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، محمد خواجة، ...