خليل الحية : مصر طلبت منا استلام العمل بمعبر رفح في الوقت الراهن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم الأربعاء ان مصر طلبت من حركة حماس إستلام العمل في معبر رفح في الوقت الراهن بعد انسحاب موظفي السلطة منه.

وقال ان الحركة ليس لديها مشكله أن تشرف الفصائل على معبر رفح وعلى الحالة الوطنية ككل في قطاع غزة ، موضحاً استمرار الاتصالات مع الجانب المصري .

واشار الى ان السلطة الفلسطينية طلبت من جميع موظفيها تسليم معبر رفح مساء يوم الاحد الماضي للحكومة في قطاع غزة، بالرغم من العمل منذ عام في المعبر وفقا لاتفاق تم ابرامه مع جميع الأطراف برعاية المصالحة .

ولفت الى ان السلطات المصرية سمحت بعودة العالقين من الجانب المصري لليوم الثاني على التوالي بعد سحب السلطة الفلسطينية للموظفين وتسليمه لحكومة غزة ، وتوقيف العمل بشأن مغادرة المسافرين لليوم الثاني.

المصدر: فلسطين اليوم