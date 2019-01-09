محادثات ايرانية-روسية حول قضايا المنطقة

توجّه كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني حسين جابري أنصاري الى موسكو صباح الاربعاء لإجراء محادثات حول الشؤون الاقليمية لاسيما سوريا. وكان جابري أنصاري قد استقبل في طهران المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكساندر لافرنتيف الشهر الماضي.

واستضافت جنيف اجتماعاً، في الشهر الماضي، ضمّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى جانب نظيريه الروسي سرغي لافروف والتركي جاويش اوغلو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري ستيفان دي مستورا للتباحث حول تشكيل لجنة الدستور السوري.

المصدر: وكاالة انباء فارس