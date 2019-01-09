الامام الخامنئي: بعض قادة اميركا حمقى من الدرجة الأولى

وصف الامام السيد علي الخامنئي، بعض قادة اميركا بأنهم “حمقى من الدرجة الأولى”. وخلال استقباله الأربعاء حشداً من اهالي مدينة قم، قال سماحته إن “بعض قادة اميركا يتظاهرون بأنهم مجانين، لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى.” وأشار قائد الثورة الى أن “الرئيس الاميركي زار ايران قبل عام من انتصار الثورة الاسلامية والقى خطاباً مليئاً بالكذب في الإشادة بالشاه البائد، وقال في ذلك الخطاب أن ايران جزيرة الاستقرار”. واضاف الامام “إلا انه لم تمض سوى 10 ايام حتى انتفض اهالي مدينة قم ضد ذلك النظام العميل وجاءوا الى الساحة للتضحية بأرواحهم ومن ثم حدثت الحركة العاصفة في تبريز وبعدها التحركات التالية التي انتهت الى القضاء على ذلك النظام العميل.”

وتابع قائد الثورة إنه “قبل فترة قال أحد المسؤولين الاميركيين في حديثه امام حفنة من الارهابيين ومثيري الشغب إنه يأمل أن يحتفل بعيد الميلاد للعام 2019 في طهران، وقد مر عيد الميلاد قبل ايام”. واكد سماحته “ضرورة الوقوف امام تبجحات المسؤولين الاميركيين بشجاعة وعقلانية”، مضيفاً “إنكم ترون كيف يتحدثون بكلام عبثي وكالمهرجين؛ إذ قال مسؤول اميركي بأنه على ايران أن تتعلم حقوق الانسان من السعودية”. وأضاف قائد الثورة أن “هؤلاء لا قيمة لتهديدهم أو كلامهم أو توقيعهم ولا ينبغي إعارة الأهمية لهم”.

واعتبر سماحته “مدينة قم أنها مدينة ومركز وأم الثورة”، مشيراً إلى “وجود محاولات ماكرة وخبيثة للتقليل من مكانة قم في الثورة”، وداعياً “العلماء والنخب والشباب للتصدي للأيادي الخائنة التي تحاول طمس الدور الريادي لمدينة قم في الثورة”.

المصدر: وكالة انباء فارس