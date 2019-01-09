وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا(وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2019 - 11:27

وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية لم يعلن عنها سابقا(وكالات)

منذ 6 mins 9 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة