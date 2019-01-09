بدء جلسة للمجلس التشريعي في غزة لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 11:27
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بدء جلسة للمجلس التشريعي في غزة لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” (وكالات)
منذ 8 mins
9 January، 2019
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