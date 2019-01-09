ريابكوف: الهند ستستلم منظومة “أس 400” في الموعد المحدد 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أن موسكو التزمت بالعقد مع الهند بشأن توريد منظومة “أس 400″، وستستلم المنظومة في الموعد المحدد، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأخير بهذا الصدد. وقال ريابكوف للصحفيين “سيتم تنفيذ التزاماتنا بشكل كامل بموجب العقد. وستستلم الهند المنظومة في الوقت المحدد وبدون أي تأخير، وبالتالي سيتم تعزيز الأمن القومي لبلدنا”.

هذا وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن روسيا وقعت مع الهند عقداً بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي “أس 400” لنيودلهي. وقد تم توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبلغ قيمة عقد توريد “أس-400” أكثر من 5 مليارات دولار.

وتعتبر منظومات الدفاع الجوي “إس-400 “تريومف” أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات المدى البعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية