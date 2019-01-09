9 أطعمة تحتوي على كميات سكر لم تكن تتوقعها

نظن في كثير من الأحيان أننا نتناول الطعام الصحي وأننا بعيدون عن كل السكريات والمواد المضرة ، لكن في الحقيقة ، السكر مكون محتال موجود في كثير من أنواع الطعام التي لم نكن نتوقع وجوده فيها ، اليكم 9 أطعمة نتناولها يومياً تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ولعلك ستجد بعضاً من الأطعمة المفضلة لديك ضمن اللائحة

1- اللبن: تناول علبة صغيرة الحجم من اللبن له نفس تأثير تناولك للوح من الشكولاتة، يحتوي كوب من اللبن على حوالي 12 غرامًا من اللاكتوز، والذي يتم تكسيرها إلى جلوكوز وغالاكتوز وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

2- دقيق الشوفان سريع التحضير: الشوفان من الحبوب الغنية بالألياف والمفيدة للصحة بشكل عام، لكن الشوفان سريع التحضير يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم لكونه معالجًا، بعض الأنواع تحتوي على “١٤” غراماً من السكر ما يعني أن لا فائدة على الإطلاق لهذه النوعية من الشوفان.

3-صلصة السلطة: الصلصة الخالية من الدسم قد تبدو خيار مثالي لكنها ليست كذلك، فحين يتم إزالة الدسم والدهون منها فإن السكر يكون البديل، بعض أنواع الصلصات تحتوي على “12” غراماً من السكر في كل ملعقتين منها لذلك حاول الاعتماد على الصلصات المحضرة منزلياً.

4. المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة: الطاقة التي تشعر بها بعد تناول المشروبات الرياضية مصدرها السكر والكافيين، و هذه المشروبات كانت تستهدف الأشخاص الذي يمارسون الرياضة لمدة “60” دقيقة على الأقل، وكل عبوة تحتوي في حدها الأدنى على “14” غراماً من السكر.

5. الحليب غير الحيواني: الحليب غير الحيواني الذي يطرح كبديل صحي يعج بالسكر، فحليب الصويا مثلاً يحتوي على”14″ غراماً من السكر المضاف، أما حليب اللوز فيحتوي على “20”غراماً لكل حصة، لذلك اطلع على المكونات قبل استهلاك أي نوع من أنواع الحليب غير الحيواني.

6. العصائر: الغالبية تعتبر العصائر بديلاً صحياً لجميع أنواع المشروبات الأخرى، لكن نسبة السكر في الفواكه بعد عصرها تصبح مركزة أكثر، فعصير الليمون الطبيعي يحتوي على “21” غراماً من السكر، وعصير التفاح يحتوي على “24” غراماً، والعنب”36″ غراماً.

7. الغرانولا: الغرانولا للوهلة الأولى تبدو مفيدة للصحة، لكن ورغم إدراجها ضمن قوائم الوجبات الخفيفة إلا أنها ليست خفيفة على الإطلاق، فهي ليست مرتفعة السعرات الحرارية فحسب بل غنية بالسكر إذ يتم تحليتها بشراب القيقب ودبس السكر والعسل.

8. الفواكه المجففة: هناك بعض أنواع الفواكه التي يتم تغليفها بالسكر بعد تجفيفها، والسكر الموجود في الفواكه هو الفركتوز، والإكثار من هذا السكر له أضرار سلبية على الصحة ويتسبب بزيادة الوزن والإصابة بداء السكري من النمط الثاني وأمراض القلب.

9.الخبز: نكهة الخبر قد تبدو محايدة أو مالحة أحياناً، لكنه يتضمن كميات كبيرة من السكر. فهو غني بشراب الذرة وهو أهم المكونات، وشراب الذرة هو سائل لزج وسميك حلو المذاق ومصنوع من النشاء المستخرج من الذرة ويحتوي على الغلوكوز والمالتوز وسكريات قليلة التعدد.

المصدر: اخبار الان