الرئيس المكسيكي يقبل دعوة لزيارة روسيا

أعلن السفير الروسي لدى المكسيك فيكتور كورونيللي الأربعاء، أن رئيس المكسيك أندريس مانويلو لوبيز أوبرادور قد قبل الدعوة التي وجهتها له روسيا لزيارة البلاد. وقال السفير الروسي لوكالة “سبوتنيك” “إنها مسألة مدرجة على أجندة البلدين. لقد وجِهت الدعوة إلى لوبيز أوبرادور لزيارة روسيا، وقد قبلها. لا يوجد حتى الآن حديث عن ميعاد الزيارة، حيث أن هذا يتطلب دراسة وتنسيق وإعداد موضوعات الزيارة”.

وأعرب السفير الروسي عن أمله في التطوير المستمر للعلاقات الثنائية في ظل الإدارة الجديدة للمكسيك، التي بدأت مهامها في 1 كانون الأول/ديسمبر. وقال السفير “إن تطوير العلاقات الروسية المكسيكية خلال الإدارات السابقة لم يكن مثقلًا بمشاكل خطيرة، وستستمر العلاقات. لقد أشار الرئيس الجديد للمكسيك إلى عزمه تفعيل إضافي للعلاقات الثنائية، وهو أمر مشجع جدًا ويعطي سببا للاعتقاد أنه سيتم الحل السريع لعدد من القضايا المعلقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية