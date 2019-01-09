ريابكوف: يصعب تخيل انسحاب واشنطن تماما من سوريا في ظل سعيها للسيطرة على العالم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أنه “من الصعب جداً تخيل انسحاب الولايات المتحدة بالكامل من سوريا، في ظل سعي واشنطن للسيطرة على العالم وتسوية القضايا حسب شروطها الخاصة”. وقال ريابكوف للصحفيين “أرى أن في واشنطن موقف قوي لدى أولئك اللذين يعتقدون أن من الضروري الإبقاء على التواجد العسكري الأميركي غير القانوني، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأكد ريابكوف، أن الاتصالات الروسية الأميركية بشأن سوريا لم تنقطع أبداً، و”إنه لم يتم الإعلان عنها دوماً، إلا أنها لا تشهد وقفات طويلة”. وقال في هذا الصدد “الاتصالات في مختلف أبعاد الشأن السوري لا تتوقف. لا أرى في ذلك شيئاً خارقاً للعادة أو مثيراً أو خاصاً، لا يعلن دوماً عن هذه الاتصالات. لكن الاتصالات قائمة حول مختلف المسائل. وستكون هناك اتصالات حول مواضيع أخرى في أقرب وقت”. وأضاف “المسافة الزمنية بين الاتصالات مختلفة، لكن لا توجد وقفات طويلة”.

وكان ريابكوف قد شكك في وقت سابق في وفاء الولايات المتحدة بوعدها سحب القوات الأميركية من سوريا، وقال إن بلاده تتوقع من واشنطن المماطلة في الانسحاب. وأكد أن “الحوار عبر القنوات العسكرية حول إنهاء الصراع، وبشكل عام حول عدة جوانب من الوضع العسكري في سوريا لم يتوقف، وإنه نظراً لطبيعة الحالة، فإن المعلومات التي تناقش أو المعلومات التي يتقاسمها الطرفان [الروسي والأميركي]، لا يتم الإفصاح عنها، وإن المسألة تكمن فيما إذا كان تنفيذ قرار الانسحاب سيتم أم لا”. وهو القرار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له يوم 23 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية