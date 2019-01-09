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January 9 2019 - 08:58

قوى الامن: طريق ضهر البيدر مقطوعة

منذ 28 mins 9 January، 2019
طريق ضهر البيدر
لبنان

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طريق ضهر البيدر مقطوعة.

المصدر: الوكالة الوطنية

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