انخفاض سعر صفيحة البنزين 300 ليرة والمازوت 400 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 08:59

انخفاض سعر صفيحة البنزين 300 ليرة والمازوت 400 ليرة وقارورة الغاز 100 ليرة

منذ 46 mins 9 January، 2019
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