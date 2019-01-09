محافظ البقاع ومدير مصلحة الابحاث العلمية حذرا من مياه الأنهار الفائضة لاختلاطها بالمجارير

صدر بيان مشترك عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ورئيس مجلس ادارة المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق الدكتور ميشال افرام اللذين تابعا مفاعيل المنخفض الجوي وآثاره على لبنان وبخاصة ضمن نطاق المحافظة، وجاء في البيان الآتي: “إن المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان والذي تسبب بفيضانات في العديد من الأنهر امثال الغدير، الليطاني وغيرها، وغمر الأراضي الزراعية والمنازل، ونظرا لاختلاط مياه الامطار بالمجارير بما فيها نهر الليطاني والذي يحتوي على ملوثات جرثومية وكيمائية، وبما ان النهر المذكور بدأ يفيض ويغمر الاراضي المحيطة به ويدخل الى منازل البلدات المجاورة له، وبما ان هذه المياه قد تشكل خطرا على صحة الناس، كما انها قد تسبب بتلوث الاراضي والمنازل او اي شيء قد تلمسه لذلك ينصح باتخاذ الاجراءات الوقائية التالية: اتخاذ اجراءت النظافة عند ملامسة المياه الملوثة كالاستحمام، غسل الاحذية والملابس، تنظيف المنازل التي دخلتها هذه المياه وتنظيف الاثاث الذي لامسته، الاتصال بالاطباء عند ظهور اي اعراض صحية غير طبيعية، استعمال المنظفات التي تحتوي على الكلور في عملية تنظيف المنازل والاثاث ويمنع على المزارعين زرع هذه الاراضي قبل اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، كما ينبغي تلف المحاصيل التي لامستها هذه المياه”.

وشدد البيان على “ضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد وعدم الاستهتار بخطورته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام