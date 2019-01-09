اليازا تهيب بالسلطات العامة تنظيم ملف الاعلانات الضخمة المثبتة بالهياكل الحديد حماية للمواطنين

اصدرت جمعية “اليازا” بيانا تناولت فيه اللوحات الاعلانية الضخمة المثبتة بهياكل حديد على مختلف شبكة الطرقات في الجمهورية اللبنانية وجاء في البيان: “طالعتنا منذ فترة تحذيرات من الاجهزة الرسمية اللبنانية تتوجه فيها الى المواطن بالابتعاد عن هذه اللوحات خشية سقوطها من جراء العواصف والرياح، وهذا ان دل على شيء فعلى تقصير صريح اعترفت فيه السلطة بعدم اعطاء الاولوية في تنظيم هذا الملف الحيوي للسلامة العامة، وتخليها عن دورها في مراقبة واتخاذ كل الاجراءات العامة الكفيلة بالزام اصحاب الشركات اعتماد المعايير المعتمدة علميا في الجودة التي تحفظ السلامة العامة وسلامة المواطنين اثناء اي متغيرات مناخية كانت.

ان “اليازا” وانطلاقا من رسالتها، اذ تهيب بالسلطات العامة اعطاء ملف الاعلانات الضخمة المثبتة بالهياكل الحديد الاولوية في تنظيم هذا الملف الحيوي لحماية المواطنين والحرص على حماية الاملاك العامة والخاصة جراء عدم تنظيم هذا القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام