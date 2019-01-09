مراسل المنار: فيضان مياه النهر الكبير يصل إلى المنازل في بلدة تلبيرة بعكار ويحاصر عدداً من العائلات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 00:40

مراسل المنار: فيضان مياه النهر الكبير يصل إلى المنازل في بلدة تلبيرة بعكار ويحاصر عدداً من العائلات

منذ 2 ساعة 8 January، 2019
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