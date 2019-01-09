ستيفان دوجاريك: غريفيث يقدم إحاطة عن الحديدة لمجلس الأمن الأربعاء

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن “الأوضاع في اليمن، ولا سيما مدينة الحديدة معقدة للغاية”، كاشفاً أن “المبعوث الأممي باليمن مارتن غريفيث سيقدم، غدا الأربعاء، إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التزم أطراف الأزمة بتنفيذ اتفاق السويد”.

وأوضح دوغريك أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس متشجع إزاء استمرار تماسك اتفاق السويد والتزام أطراف الصراع بالاتفاق”، معرباً عن “سروره بإعلان الكويت استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية”.

المصدر: وكالات