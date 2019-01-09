رئيس بلدية تلبيرة يناشد فرق الإنقاذ وأجهزة الدولة المساعدة في سهل عكار جراء فيضان النهر الكبير – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 9 2019 - 00:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مصلحة الأرصاد الجوية: لبنان يدخل المرحلة الثانية والأبرد من العاصفة "نورما" وسرعة الرياح تصل إلى 90 كلم/الساعة
مراسل المنار: فيضان مياه النهر الكبير يصل إلى منازل في بلدة تلبيرة بعكار ويحاصر عددا من العائلات
رئيس بلدية تلبيرة يناشد فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية مساعدة العائلات العالقة في سهل عكار جراء فيضان النهر الكبير
قرار بإقفال طريق ضهر البيدر كلياً حتى يوم الأربعاء بسبب الضباب وتراكم الثلوج
الوزير خليل من حي السلم: نحن أمام دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات جذرية والقيام بواجباتها ونهر الغدير مثال على ذلك
عودة السير إلى طبيعته في الضبية بعد تجمع المياه على الأتوستراد مما أدى إلى احتجاز المواطنين في سياراتهم عدة ساعات
قوى الأمن الداخلي تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج
وزير التربية يقرر إقفال المدارس والثانويات والمهنيات كافة حتى صباح الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية
وزارة الصحة العامة تدعو الحضانات إلى الإقفال الأربعاء بسبب العاصفة "نورما"
السيول تجرف طفلة سورية عمرها 8 سنوات في منطقة المنية الضهور والقوى الأمنية والأهالي يواصلون البحث عنها
قوى الأمن الداخلي: قطع طريق نفق شكا البترون على المسلك نحو بيروت بسبب سوء الأحوال الجوية والانهيارات
الهرمل: ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي مما أدى إلحاق أضرار بالاستراحات والمطاعم ومزارع تربية الأسماك على ضفتيه
المرصد المعارض: مقتل 23 مقاتلاً من "قوات سوريا الديموقراطية" في هجوم مضاد لداعش في شرق سوريا
متحدث باسم الجيش الروسي: الشرطة العسكرية الروسية بدأت تسيير دوريات في منبج لضمان أمن المنطقة
مسؤول أميركي رفيع: مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك بأن واشنطن تعارض أي هجوم على حلفائها الأكراد في سوريا
وزير الخارجية الأردني بعد لقائه بومبيو: اتفقنا على عودة قاطني مخيم الركبان إلى مناطقهم في سوريا ربما بالتنسيق مع روسيا
السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام العائدين إلى قطاع غزة وتغلقه أمام المغادرين
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال على كافة الميادين رداً على الاستمرار في سياسة الاعتقالات
الولايات المتحدة: القضاء الأميركي يوجه الاتهام لمحامية روسية "بعد أن التقت العديد من أعضاء فريق حملة ترامب"
ألمانيا: تنديد واسع بعد اعتداء قام به 3 أشخاص على نائب من اليمين المتطرف أدى لإصابته بجروح خطيرة
كارلوس غصن يقول في أول مثول له أمام القضاء إنه "اتهم خطأً واحتجز ظلماً" بعد قرابة شهرين من توقيفه في طوكيو
السلطات المغربية تعلن أنها فككت خلية من 3 أفراد يشتبه في "موالاتهم" لداعش وكانوا بصدد التخطيط لعمليات إرهابية
وسائل إعلام صينية: إصابة 20 طفلاً بجروح في هجوم نفذه رجل يحمل مطرقة على مدرسة ابتدائية في بكين
الغابون: هدوء حذر واستمرار انقطاع الإنترنت في ليبرفيل غداة محاولة انقلاب فاشلة نفذها عسكريون تم توقيفهم
رئيس بلدية تلبيرة يناشد فرق الإنقاذ وأجهزة الدولة المساعدة في سهل عكار جراء فيضان النهر الكبير
منذ 2 ساعة
8 January، 2019
عاجل
التعليقات
ذات صلة
#نورما .. والدولة
رئيس بلدية تلبيرة يوجه نداء استغاثة لانقاذ عائلات محاصرة بالمياه في احد احياء البلدة
ترامب: محادثات التجارة الصينية الاميركية “تسير على ما يرام”
مجلس النواب الهندي يقر قانون منح الجنسية للأقليات مستثنيا المسلمين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}