ترامب: محادثات التجارة الصينية الاميركية “تسير على ما يرام”

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “تسير على ما يرام”، فيما عقد مسؤولون محادثات في بكين لليوم الثاني.

وقال عضو في الوفد الأميركي إن الجانبين سيستأنفان المحادثات الأربعاء لمواصلة أول مفاوضات تجري وجها لوجه منذ اتفاق ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة لحل النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، على هامش اجتماع في الارجنتين في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وتستغرق المحادثات فترة أطول من المتوقع، إذ ذكرت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي أن الاجتماعات ستجري يومي الاثنين والثلاثاء. وكتب ترامب على تويتر “المحادثات تسير على ما يرام” بدون أن يكشف تفاصيل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن الجانبين يحاولان تضييق هوة الخلافات بينهما، ويعرض المسؤولون الصينيون في هذا السياق شراء مزيد من السلع والخدمات الأميركية، كما يتوقع أن تعقد اجتماعات متابعة على مستوى الوزارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأدت الأنباء عن تسجيل تقدم إلى ارتفاع البورصات الأميركية لفترة وجيزة في التعاملات الصباحية، إلا أن المؤشرات الكبرى ما لبثت أن خسرت معظم مكاسبها.

واستمر الاجتماع بين الوفد الأميركي الذي يترأسه مساعد ممثل التجارة الأميركي جيفري غيريش ويضم مسؤولين في وزارات الخزانة والاقتصاد والزراعة والطاقة، والوفد الصيني حتى وقت متأخر الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية