الإدعاء الألماني يتهم سوريا وعراقيا بجريمة قتل أثارت احتجاجات اليمين المتطرف

وجه الادعاء الألماني الثلاثاء تهمة القتل غير المتعمد لرجل سوري بعد جريمة قتل طعنا قبل أربعة أشهر أثار احتجاجات اليمين المتطرف وأزمة سياسية في ألمانيا.

ووجهت إلى طالب اللجوء السوري علاء س. والعراقي الهارب فرهد ر.أ، تهمة قتل الألماني دانيال هيليغ (35 عاما) في 26 آب/أغسطس في مدينة كيمنتس في شرق ألمانيا.

ويتهم الاثنان كذلك بطعن رجل ثان هو ديمتري أ. في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، في شجار جرى على هامش مهرجان.

وأثار قتل هيليغ أعمال عنف عنصرية واحتجاجات شوارع قام خلالها نازيون جدد بأداء تحية هتلر المحظورة واشتبكوا مع المحتجين المعادين للفاشية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية