الداخلية الفلسطينية في غزة تنشر اعترافات لعملاء بشأن عملية حد السيف شرق خانيونس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو بشأن عملية حد السيف شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت في الفيديو اعتقال 45 عميلاً بعد كشف وحدة الاحتلال الخاصة شرق خانيونس قبل شهور، كما يظهر في الفيديو اعترافات لعدد من العملاء الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم.

في السياق، وجّه إياد البزم الناطق باسم الداخلية رسالة للاحتلال وعملائه بأن العملاء في غزة هم في قبضة الأجهزة الأمنية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية قادرة على إحباط تحركات عملاء الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم