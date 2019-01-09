اهالي تلبيبة والكنيسة طالبوا الجهات المعنية التدخل لفك حصار السيول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2019 - 00:40

اهالي تلبيبة والكنيسة طالبوا الجهات المعنية التدخل لفك حصار السيول

منذ 1 ساعة 8 January، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

وجه اهالي قريتي تلبيبة والكنيسة في سهل عكار نداء الى الجهات المعنية التدخل لفك حصار السيول الذي فرضته العاصفة نورما عليهم، مع فيضان مجرى نهر الاسطوان الذي غمرت مياهه الاراضي والمنازل.

وافاد الاهالي بان ارتفاع منسوب المياه في محيط منازلهم ارتفع لما فوق النصف متر، والمياه دخلت العديد من الطوابق الارضية وخربت المقتنيات، ما دفع بالعائلات المتضررة الى ترك المنازل واللجوء الى الطوابق العليا لحين انحسار المياه.

واشاروا الى ان حركة المرور على الطرقات مقتصر على الشاحنات والحافلات الكبيرة والجرارات الزراعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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