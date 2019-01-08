﻿خير تابع مع مارتينوس أوضاع موقع حبالين للنفايات وتفقد ميدانيا اضرار العاصفة في المناطق

استقبل امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه، رئيس اتحاد بلديات جبيل وبلدية قرطبا فادي مارتينوس، بحضور مدير عام شركة “خطيب وعلمي” واستشاري الهيئة العليا للاغاثة سمير الخطيب.

بعد اللقاء، قال مارتينوس: “عرضنا اوضاع موقع حبالين للنفايات في قضاء جبيل بإدارة اتحاد بلديات جبيل الذي يعالج كافة نفايات المنطقة. وبعد معاينة اللواء خير للموقع وملاحظاته جراء العاصفة، اطلعناه على الدراسات التي انجزتها شركة خطيب وعلمي وعلى الاضرار التي حصلت في منطقة جبيل والجرد وقرطبا”.

وشكر مارتينوس الرئيس سعد الحريري على “إعطائه التعليمات السريعة للهيئة العليا للاغاثة، التي لبى أمينها العام اللواء خير على الفور وتابع الموضوع منذ اللحظة الاولى”.

وكان خير تابع منذ الصباح، الاطلاع على الاضرار التي سببتها العاصفة في كافة المناطق، فتفقد جسر الكولا وطمأن المواطنين الى سلامة المرور عليه لا سيما أن هناك شركة تعمل على تأهيله. ثم انتقل الى دوحة الحص حيث اطلع على الانهيارات التي حصلت نتيجة انزلاق التربة وبعض الحيطان، إضافة الى الاضرار في المزروعات.

وأشار خير الى أنه على تواصل مع المحافظين والبلديات لانها هي “المرجع الاول للمواطنين”، وقال: “نحن بدورنا نكلف لجان المسح في الجيش اللبناني بمسح الاضرار ليصار الى تقديم المساعدات. وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ودولة الرئيس سعد الحريري يشرفان على كافة المواضيع بتوجيهاتهما وتعليماتهما”.

بعد ذلك انتقل خير الى خلدة والشويفات وكفرشيما وصولا الى حي السلم، حيث تفقد مجرى نهر الغدير، بحضور مسؤول الخدمات في اقليم بيروت بحركة “أمل” الذي أكد التواصل والمتابعة لمعالجة كاملة لمجرى نهر الغدير.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام