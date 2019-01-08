مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 8-1-2019

تكمل نورما مسيرها كاسرةً حدود السبعِمئةِ مترٍ وما تحتَ وما فوق.. وفوق التوقعاتِ اضافت من خيراتِ السماءِ ما عَجَزَت عنه الارضُ اللبنانيةُ الضيقةُ اصلاً بكلِّ مسالِكها وبُناها التحتية، فكيفَ اذا ما اُضيفَ اليها طبيعةُ الصفقاتِ وسوءُ التلزيمات؟

ثلوجٌ وعواصفُ نَشَطت من اقصى الجنوبِ الى اقصى الشمال، وجبالٌ عَزَلَها الماردُ الابيض، وامطارٌ احالت بعضَ الشوارعِ بِرَكاً مائية، واُخرى مرائبَ للسيارات، وعلى سيرِ التوقعات، فانَ الليلةَ ستكونُ الاقصى من حيثُ البرودةُ وشدةُ الرياحِ وارتفاعُ الامواج.. المدارسُ مُقفَلةٌ غداً بقرارِ نورما التي لم تَترُك لوزارةِ التربيةِ تقديرَ الوضع، والاملُ بأن يحميَ القدَرُ اللبنانيينَ من صعوبةِ الاحوال..

احوالُ كانونَ المناخيةُ على كلِّ محاذيرِها هي افضلُ من تلكَ السياسية، فالتجمدُ يصيبُ مختلفَ العروقِ السياسية، والحكومةُ ما زالت في خبرِ كانَ بحسبِ الرئيس نبيه بري..

في الاقليمِ اشتباكُ مصالحَ اميركيةٍ تركيةٍ عندَ الخطوطِ الكرديةِ في الشمالِ السوري، وزيارةُ مستشارِ الامنِ القومي الاميركي جون بولتن الى انقرة لم تَكتمِل بلقاءِ رجب طيب اردوغان..

ومن نيودلهي الهنديةِ أكملَ وزيرُ الخارجيةِ الايرانيةِ رسائلَه الاوروبية، فأوضحَ ظريف اَنَ الأوروبيينَ حاولوا، لكنْ لم يَتمكنوا من التقدمِ إلى المدى المتوقَّعِ منهم حولَ الآليةِ الماليةِ الخاصةِ معَ ايران، مؤكداً انَ بلادَه ستعملُ مع شركائِها التقليديينَ مثلِ الهندِ وروسيا والصينِ لمصلحةِ الشعبِ الايراني ..