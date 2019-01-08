ابرز التطورات اليمنية اليوم

متحدث القوات المسلحة اليمنية: استمرار خروق العدوان في محافظة #الحديدة يؤكد عدم جدية العدوان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية #الأمم_المتحدة

متحدث القوات المسلحة: نفذنا ما علينا من التزامات بخصوص إعادة الانتشار وكذلك بوقف اطلاق النار رغم الخروق المتكررة واليومية

متحدث القوات المسلحة: خروق العدوان في الحديدة توزعت بين 79 صاروخًا و1276 قذيفة و215 خرقًا من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة

متحدث القوات المسلحة: 162 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي

متحدث القوات المسلحة: 38 عملية هجومية لقوى العدوان منذ مطلع العام 2019 حتى اليوم

متحدث القوات المسلحة: إفشال 12 محاولة تسلل لقوى الغزو والارتزاق منذ بداية شهر يناير الجاري

متحدث القوات المسلحة: 73 عملية لقواتنا خلال السبعة أيام الماضية بينها 10 عمليات هجومية و40 تصدي لمحاولات العدو التقدم

الحديدة: مرتزقة العدوان يستهدفون مدينة #الدريهمي بالأسلحة الرشاشة

الحديدة: طيران العدوان يشن غارة على قرية المسناء شرق حوش البقر بمدينة الحديدة في خرق جديد لوقف النار

الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 30 قذيفة هاون شمال وشرق مديرية حيس

عسير: صد زحف واسع للجيش السعودي ومنافقيه قبالة منفذ علب وقتل وجرح عدد منهم

نجران: صد زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الشرقية والغربية وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية

المصدر: موقع المسيرة