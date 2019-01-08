شبكة كهرباء مركز نصيب الحدودي بالخدمة نهاية الشهر الجاري

تواصل ورشات الإصلاح في الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الخاصة بمعبر نصيب الحدودي وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

وبين مدير عام الشركة المهندس غسان الزامل أن طول الشبكة يبلغ نحو 20 كيلومترا وتشمل الأعمال مد الشبكة من محطة كهرباء درعا إلى المركز وشد الأمراس الكهربائية وزرع أعمدة جديدة وتركيب أبراج كهربائية بدل المتضررة وإجراء صيانة للأعمدة الموجودة وتركيب 6 مراكز تحويل كهربائية داخل مركز نصيب، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز جيدة رغم الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الزامل أن تأهيل الشبكة ينتهي أواخر الشهر الجاري ويصبح المركز جاهزاً فنياً لوصل التيار مشيراً إلى أن كلفة تأهيل الشبكة تبلغ 450 مليون ليرة سورية.

المصدر: وكالة سانا