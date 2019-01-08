مراد: على الرئيس المكلف تسمية الوزير السني من حصة “اللقاء الشاوري”

قال عضو “اللقاء التشاوري” النيابي في لبنان النائب عبد الرحيم مراد إن “الحل اليوم هو أن يكون الوزير السني للقاء التشاوري ضمن مكونه”.

واضاف مراد في حديث له الثلاثاء “على الرئيس سعد الحريري أن يقتنع بهذا الامر لانه مطلبنا منذ البداية”، وتابع “ليتفضل الرئيس المكلف ويسم أي أحد منا وبذلك نكون قد تمثلنا جميعا وينتهي الموضوع”.

وتساءل مراد “لماذا يفتشون عن تسمية الوزير الذي يمثل اللقاء التشاوري من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير جبران باسيل؟”، واضاف “فليسمه الرئيس المكلف ويكون من حصة اللقاء التشاوري لا من حصة أحد”، واوضح “المهم أن يعترفوا بوجود قوة ثانية خارج تيار المستقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام