8 أشياء لا تفعلها على معدة فارغة

يؤثر ما نفعله قبل تناول الوجبات على صحتنا بشكل كبير، وخصوصاً تناول الأدوية أو المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على “الكافيين”. نرصد إليكم 8 أشياء لا يمكنكم القيام بها على معدة فارغة:

تناول مضادات الإلتهاب

لا يمكن تناول مضادات الالتهاب على معدة خاوية. فهي لا تقلل من فعاليتها فقط ولكنها تسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل نزيف المعدة. ويمكن للحليب أن يقلل من الآثار السلبية لمضادات الإلتهاب، وإذا لم يكن متوفراً ينصح بشرب الكثير من المياه.

شرب القهوة

حتى القهوة منزوعة الكافيين، فإنّها تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة والمسالك الهضمية الأخرى إذا شُربت على معدة فارغة. قد يؤدي تخطي الفطور حتى بعد تناول القهوة إلى نقص السيروتونين والمزاج العكر لبقية اليوم.

مضغ العلكة

إن حمض الهضم المنتج أثناء مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة الفارغة. كما ثبت علمياً أن الناس الذين يمضغونها يفضلون الوجبات السريعة بدلاً من الفواكه والخضروات.

لا تقاوم الجوع بالنوم

يمنعنا الجوع وإنخفاض مستويات “الغلوكوز” من النوم ويسبب الأرق والتقلب فوق السرير. ومن المثير للاهتمام أن قلة النوم تزيد من مستوى هرمونات الجوع، وهذا هو السبب في أننا نأكل أكثر في اليوم التالي لإمتناعنا عن تناول وجبة العشاء.

الرياضة

هناك رأي أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تحرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن في الحقيقة قد يؤدي ذلك الى فقدان “العضلات” وإنهاك الأنسجة، نظرًا الى أن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

التسوق

كلنا نعلم أن الجوع يجعلنا نشتري أغذية أكثر مما نحتاجه بالفعل. في الواقع، فإن معدة فارغة تجعلنا أكثر شراهة حتى في المتاجر غير الغذائية. ووفقًا لأحد الأبحاث، فإن الرسالة الداخلية في أدمغتنا “أريد الغذاء” تتقلص ببساطة إلى “أريد”، والشخص الجائع يطيع تلك الرسالة عن طريق شراء المزيد من الأشياء.

شرب العصائر الحامضة

تتسبب الألياف الحمضية والقاسية الموجودة في الحمضيات في تهيج معدتك الفارغة، وهو أمر خطير على وجه الخصوص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة.

الجدل والنقاش الحاد

لقد أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا أقل مرونة، يحدث ذلك لأن ضبط النفس يتطلب طاقة، وهاذا ما لن يجده جسمك في معدة فارغة.

المصدر: اخبار الان