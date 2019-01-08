كالين: مستعدون للتنسيق مع أي طرف بخصوص العملية العسكرية الوشيكة #شرق_الفرات ولكن لن نأخذ اذناً من أحد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 15:21

كالين: مستعدون للتنسيق مع أي طرف بخصوص العملية العسكرية الوشيكة #شرق_الفرات ولكن لن نأخذ اذناً من أحد (سبوتنيك)

منذ 38 mins 8 January، 2019
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