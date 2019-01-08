اسامة سعد: لازالة اللوحات الإعلانية المخالفة للقانون وغير المستوفية لشروط السلامة

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، العامل في بلدية صيدا جمال عكرة في المستشفى، للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إصابته جراء سقوط لوحة إعلانية قرب ميناء الصيادين، حيث كان يعمل مع زميل له، على إزالة تلك اللوحة التي كانت معرضة للسقوط وسط الشارع.

وتمنى سعد لعكرة الشفاء العاجل، داعيا بلدية صيدا وسائر البلديات في لبنان “الى سحب التصاريح الممنوحة لكل اللوحات الإعلانية المخالفة للقانون أو غير المستوفية لشروط السلامة”، منتقدا “الانتشار العشوائي لتلك اللوحات، على الرغم من كون قسم كبير منها يعتبر مخالفا للشروط التي يفرضها القانون، ولا تستوفي شروط السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية