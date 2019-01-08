كالين: #أردوغان لم يقدم ضمانات لترامب بشأن وضع حماية #وحدات_ الشعب الكردية في #سوريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 15:21

كالين: #أردوغان لم يقدم ضمانات لترامب بشأن وضع حماية #وحدات_ الشعب الكردية في #سوريا (سبوتنيك)

منذ 39 mins 8 January، 2019
أخبار موقع المنار

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