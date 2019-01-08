المتحدث باسم #الرئاسة_التركية ابراهيم كالين: ننتظر من الجانب الأميركي استعادة الأسلحة من #وحدات_حماية_الشعب الكردية في #سوريا ولن نقبل بديل آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 15:21

المتحدث باسم #الرئاسة_التركية ابراهيم كالين: ننتظر من الجانب الأميركي استعادة الأسلحة من #وحدات_حماية_الشعب الكردية في #سوريا ولن نقبل بديل آخر

منذ 41 mins 8 January، 2019
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