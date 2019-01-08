المتحدث باسم #الرئاسة_التركية ابراهيم كالين: ننتظر من الجانب الأميركي استعادة الأسلحة من #وحدات_حماية_الشعب الكردية في #سوريا ولن نقبل بديل آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 15:21
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رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الغيني في عين التينة: الحكومة ما زالت في خبر كان
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الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية من محور بلدة مورك باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
المرصد المعارض: مقتل 23 مقاتلاً كردياً و9 مسلّحين من "داعش" في هجمات شنّها التنظيم ضد قوات سوريا الديمقراطية شرق سوريا
وزير الخارجية المصري: عودة سوريا للجامعة العربية مرهونة باتخاذ دمشق عدداً من الإجراءات بإطار العمل السياسي لمجلس الأمن
مصادر تركية: الرئيس رجب طيب اردوغان يرفض لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون والأخير يغادر أنقرة
اردوغان ينتقد بشدة تصريحات بولتون التي دافع فيها عن الأكراد في سوريا ويعتبر أنّه ارتكب خطأ فادحاً
الرئاسة التركية: علينا التفريق بين المدنيين الأكراد وحزب العمال الكردستاني وسنستمر بكفاحنا ضد كل المنظمات الإرهابية
مجلس الأمن القومي الأميركي: بولتون أجرى مناقشة مثمرة مع نظيره التركي ابراهيم قالين حول قرار الانسحاب من سوريا
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة للاستماع إلى تقرير الموفد الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حول اتفاق السويد
المغرب: السلطات تعلن تفكيك خلية من 3 أفراد يشتبه بـ"موالاتهم" لـ"داعش" وكانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل التعاون مع أوروبا لكننا لن ننتظرها وسنتشاور مع شركائنا التقليديين لخدمة مصالحنا
الحكومة البريطانية: النواب سيصوتون على اتفاق بريكست في 15 كانون الثاني/يناير الجاري
الإعلام الأميركي: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعتزم رفض مشروع قانون يدعم "إسرائيل" احتجاجاً على إغلاق الحكومة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يبدأ زيارة إلى بكين تستمر حتى الخميس المقبل ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ
إصابة 20 طفلاً بجروح بينهم 3 في حال الخطر في هجوم على مدرسة ابتدائية في حي شيشنغ غرب العاصمة الصينية بكين
محامي الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غضن يعلن أنّ موكّله قد يبقى محتجزاً حتى محاكمته بعد أشهر
المتحدث باسم #الرئاسة_التركية ابراهيم كالين: ننتظر من الجانب الأميركي استعادة الأسلحة من #وحدات_حماية_الشعب الكردية في #سوريا ولن نقبل بديل آخر
منذ 41 mins
8 January، 2019
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