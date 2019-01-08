دواء روسي جديد لمعالجة “الربو” يحدث ثورة طبية

طور علماء روس دواء لمعالجة مرض “الربو” والقضاء عليه نهائيا، والذي وصفه أطباء بريطانيون بأنه يشكل ثورة في الطب من أجل القضاء على هذا المرض.

الأطباء في معهد “علم المناعة” التابع للوكالة الفيدرالية الطبية الروسية “FMBA” تمكنوا من تطوير دواء يسمح بتجنب نوبات الربو.

وبحسب الأطباء القائمين على البحث، فإن الدواء الجديد لن تكون مهمته وقف حالات الربو وإنما القضاء عليه.

يذكر بأن الدواء اجتاز مرحلة الاختبارات السريرية، وذلك بعد نجاحه على عدد من فئران المختبرات التي تعاني من هذا المرض، بحسب مانشرت صحيفة “إزفيتسيا” الروسية.

وصرح مدير المعهد موسى خيتوف، بأن المادة الفعالة في الدواء تمنع من تطور ونشوء المسبب لظهور المرض.

وسيحتوي العقار على مكونين، هما جزء من حمض نووي ريبوزي وهو الذي يوقف انتاج “IL-4″، وجزء هو الببيتد الكاتيوني، والذي يسمح بإيصال المادة الفعالة للأجزاء المطلوبة لوقف التحسس و الإلتهاب.

من جهته وصف رئيس قسم الأمراض التنفسية في جامعة إمبريال كوليدج اللندنية، البروفيسور سيباستيان جونسون، بأن ماتوصل إليه الأطباء الروس هو دواء متطور لايوجد في أمريكا أو بريطانيا، وهو متطور جدا.

ووصفت الأستاذة في جامعة تومسك الروسية وأخصائية علم المناعة، أولغا فيدوروفا، الدواء بأنه لا نظير له في العالم.

المصدر: سبوتنيك