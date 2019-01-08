إنهيارات كبيرة للأتربة والصخور على طريق عام مجدلا حلبا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام “، أن العاصفة المتواصلة في عكار أدت إلى انهيارات كبيرة للأتربة والصخور على الطريق العام الذي يربط بلدة مجدلا والعديد من البلدات ببعضها وبحلبا مركز المحافظة، وهو الطريق الذي كانت البلدية قد عملت على توسعته مؤخرا تسهيلا لحركة الناس.

سعيد

وقال رئيس بلدية مجدلا محمد سعيد الأسمر:”لقد زارنا اللواء خير بعد مناشدات عديدة”.

وأكد “أن الهيئة العليا للاغاثة ستعمل على بناء جدران دعم وأقنية وفلش الطريق بالإسفلت، ثم فوجئنا باتصالات ترد من مجلس الإنماء والإعمار بأنه كلف شركة (التيم) وضع دراسات وخرائط للطريق، وأرسلوا فريقا أجرى الكشف قبل مدة”.

وأضاف: “أناشد مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ ما وعدنا به سريعا، أو ترك الأمر للهيئة العليا للإغاثة، لأن هذه بداية الغيث والطريق يتعرض لانهيارات يومية، ومن هنا حتى نهاية الموسم يكون الطريق تضرر بالكامل”.

وشدد على “أن ليس في البلدية إلا جرافة واحدة صغيرة من نوع “بوب كات” تعمل على هذا الطريق وكل مخلفات العاصفة، ولا إمكانات مادية لدى البلدية وعلى مجلس الإنماء والإعمار تحمل مسؤولياته في هذا الشأن”.

يشار إلى أن الطريق المذكور يربط العديد من القرى والبلدات بحلبا عبر مجدلا، وهو متنفس حيوي للهاربين من زحمة مفرق برقايل.

المصدر: الوكالة الوطنية