أعلن وزير النقل الهندي نيتين غادكاري أن بلاده منحت الترخيص لبنك ايراني لافتتاح فرع له في مدينة بومباي. وفي تصريح ادلى به للصحفيين الثلاثاء على هامش لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قال غادكاري، إن “التسهيلات المالية جاهزة بخصوص ميناء جابهار، وهناك مشاكل أخرى، لكننا سنحلها”. وتابع وزير النقل الهندي أن “الحكومة الهندية منحت الترخيص لبنك إيراني لافتتاح فرع له في بومباي خلال 3 أشهر لتسهيل اجراء التبادل المالي”.

وأضاف غادكاري أن وزير الخارجية الإيراني عرض الكثير من الاقتراحات لمستقبل التعاون، مشيراً إلى أن “إيران بحاجة إلى الصلب ومحركات القاطرات، وأنا من جانبي قدمت اقتراحات إلى الدكتور ظريف”. ووصف وزير النقل الهندي لقاءه مع ظريف ب”المفيد للغاية”، قائلاً إن “هذه الزيارة ستحل الكثير من القضايا.” وقال “إنني على ثقة بأننا سنحقق منجزات على مر الزمن، وسنعمل بصورة جادة بشأن ميناء جابهار الذي يعتبر مهماً جداً بالنسبة لنا”. وأضاف وزير النقل الهندي أن “الجانب الايراني سيحل بعض المشاكل وأن العملية جارية من جانبنا ايضاً، وأنني على ثقة بأن ميناء جابهار سيعمل بكامل طاقته قريباً.”

المصدر: وكالة أنباء فارس