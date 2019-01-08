"واتسآب" و"أبل" يتيحان لك فرصة الفوز بمليون دولار... هل أنت مستعد

طرحت شركة أمريكية ناشئة تحدي، غير مسبوق، لأي مستخدم لتطبيقات الدردشة “واتسآب” التابع لشركة “فيسبوك” و”آي ميسدج” التابع لشركة “أبل” الأمريكية، ومنحتهم فرصة الفوز بمليون دولار أمريكي.

وأشار موقع “ماذر بورد” التقني المتخصص إلى أن هذا العرض مقدم من شركة “زيروديوم” الأمريكية الناشئة، المتخصصة في بيع تقنيات الحماية والمراقبة لمصلحة مؤسسات حكومية عديدة على أنظمة تشغيل “آي أو إس” و”أندرويد” و”ويندوز”.

وعرضت الشركة الأمريكية على كل القراصنة والهاكرز، أن يتمكنوا من استخراج ثغرات أمنية في “واتسآب” و”آي ميسدج”، بعد تطبيق أنظمة حماية “زيروديوم”.

وأوضحت أنه على الهاكرز أن يكتشفوا ثغرات أمنية في تطبيقات واتسآب و”آي ميسدج” على أنظمة تشغيل “أندرويد” أو “آي أو إس” أو “ويندوز”.

وتشترط الشركة الأمريكية على ضرورة اختراق “واتسآب” و”آي ميسدج” عن بعد من دون المساس بالهاتف بصورة كاملة.

وأشارت “زيروديوم” إلى أنه في حالة حصول أي شخص على معلومات سرية من على “واتسآب” أو “آي ميسدج” عبر أنظمة الحماية الجديدة يمكنه أن يتواصل مع الشركة عبر بريدها الإلكتروني، ليضمن فرصة الحصول على مليون دولار أمريكي.

وفي حالة إيجاد أكثر من ثغرة يمكن أن تصل المكافأة إلى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، وتحديدا في حال اختراق نظام تشغيل “آي أو إس”.

المصدر: سبوتنيك